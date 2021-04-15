Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor

Asya borsaları karışık seyretti.

Asya borsaları karışık seyretti.

Analistler, küresel bazda açıklanmaya başlanan ilk çeyrek finansal sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bazı ülkelerde hızla artan vaka sayısı ve aşılama çalışmalarındaki gelişmelerle Asya piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 değer kazancıyla 29.642 seviyesine çıkarken, Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 108,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 azalarak 3.399 puandan işlem görürken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,38 yükselişle 3.194 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 48.277 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 28.760 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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