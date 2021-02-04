Asya borsalarında, Hindistan hariç satıcılı bir seyir izlendi
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Asya borsalarında, Hindistan hariç satıcılı bir seyir izlendi

04.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:38
Asya borsalarında, Hindistan hariç satıcılı bir seyir izlendi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan pay piyasaları pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan pay piyasaları pozitif ayrıştı.

Asya'da kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.501 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybederek günü 3.087 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1 düşüşle 28.341 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,2 yükselişle 105,24 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 50.385 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 29.178 puanda seyrediyor.

Analistler, hafta başından bu yana yükseliş eğilimden olan Güney Kore ve Japonya pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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