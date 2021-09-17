Asya borsaları yükseldi - Haberler Ekonomi
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Asya borsaları yükseldi

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye yansımalarına ilişkin endişeler ile para politikalarına yönelik belirsizlikler küresel piyasalarda gündemin odağındaki yerini koruyor.

Makroekonomik veri akışının zayıf olduğu Asya tarafında, Çin'de çeşitli sektörlere yönelik devam eden regülasyon adımları ile emlak ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Evergrande Group'un borç yapılandırmasına yönelik gelişmeler de risk iştahını azaltan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelere karşın, Japonya Merkez Bankasının gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda rekor düzeydeki teşviklerini sürdüreceği beklentilerinin artması pay piyasalarını destekledi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.614 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselerek 3.141 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 kazançla 30.500 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik artışla 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 59.183 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 yükselişle 24.833 puanda seyrediyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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