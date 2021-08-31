Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi temmuzda yüzde 1,5 gerilerken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 50,1'e inerek beklentilerin altında kaldı. Çin'de hizmet sektörü PMI ise 47,5'e gerileyerek Şubat 2020'den bu yana ilk kez 50 seviyesinin altında ölçüldü.

Beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişe karşın, Asya borsalarında risk iştahının yüksek kaldığı görüldü.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.544 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükselişle 3.199 puan ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,4 kazançla 7.535 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak 28.089 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 57.249 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 artışla 25.721 puanda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu