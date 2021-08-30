Asya borsaları yükseldi
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Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşma sonrası küresel pay piyasalarındaki olumlu seyrin bu haftanın açılışında Asya borsalarına da taşındığını ifade etti.

Çin'in ekonomiyi regüle etme adımlarının ülkedeki yukarı yönlü hareketi kısmen törpülediğini belirten analistler, Powell'ın beklenenden daha az "şahin" olan konuşmasının Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hemen başlamayacağı beklentisi oluşturmasıyla Asya borsalarında risk iştahının yüksek olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,07 artarak 3.524 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,33 yükselerek 3.144 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,54 artışla 27.789 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen altında 109,78 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,93 değer kazancıyla 56.656 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,10 primle 25.438 puanda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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