Asya borsaları yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makro ekonomik verilerin, ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği artırdığını ve küresel pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,40 artarak 3.581 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,86 yükselişle 3.171 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 28.553 puana yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,06 azalışla 108,66 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 50.750 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,73 primle 28.924 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Sibel Can Prens Harry Demet Evgar
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asya borsaları yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 11:22:57. #1.11#

title