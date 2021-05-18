Asya borsaları yükseldi
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Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de dün açıklanan perakende sektörü ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından bugün Japonya'da ilk çeyrek GSYH verileri de ekonominin piyasa öngörülerinden daha fazla daraldığını ortaya koydu.

Ülkede GSYH, ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,1 ve çeyreklik bazda yüzde 1,3 azalış kaydetti. Analistler, ülke ekonomisinin son 3 çeyrekte ilk kez daralmasında, halihazırda 9 eyalette devam eden olağanüstü hal uygulamasının etkili olduğunu belirterek, aşılama sürecinde geride kalınmasının yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'nı tehlikeye attığını vurguladı.

Açıklanan verilerin yatırımcıların enflasyonist endişelerini yatıştırmasıyla Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 2,1 artışla 28.407 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 109 sınırının hemen altında dengelendi.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 3.529 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 3.173 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 primle 50.223 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 28.560 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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