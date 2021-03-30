Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Nomura hisse senedi fiyatındaki düşüşün ivme kaybetmesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Nomura hisse senedi fiyatındaki düşüşün ivme kaybetmesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, tahvil faizlerindeki yükseliş ve bazı uluslararası finans kuruluşlarında yaşanan temerrüt sorununun büyüyebileceği endişelerinin küresel ölçekte banka hisseleri üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Japonya merkezli Nomura gibi büyük küresel bankaların ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduklarını duyurmasının ardından, bankacılık sektörüne ilişkin endişeler arttı. Nomura hisse senedinin fiyatları dün yüzde 10'u aşan değer kaybının ardından bugün yüzde 0,7 geriledi.

Analistler, Nomura hisse senedinin düşüşünün ivme kaybetmesiyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik şubatta yüzde 2,9 olurken, perakende satışlar yüzde 1,5 daralsa da tahminlerin üzerinde kaldı.

Gelişmelerin ardından kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 artışla 29.432 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,33 değer kazanarak 110,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,62 artarak 3.456 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,12 yükselerek 3.070 puan oldu.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,70 primle 49.838 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,94 kazançla 28.596 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk