Asya borsaları yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları yükseldi

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Nomura hisse senedi fiyatındaki düşüşün ivme kaybetmesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Nomura hisse senedi fiyatındaki düşüşün ivme kaybetmesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, tahvil faizlerindeki yükseliş ve bazı uluslararası finans kuruluşlarında yaşanan temerrüt sorununun büyüyebileceği endişelerinin küresel ölçekte banka hisseleri üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Japonya merkezli Nomura gibi büyük küresel bankaların ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduklarını duyurmasının ardından, bankacılık sektörüne ilişkin endişeler arttı. Nomura hisse senedinin fiyatları dün yüzde 10'u aşan değer kaybının ardından bugün yüzde 0,7 geriledi.

Analistler, Nomura hisse senedinin düşüşünün ivme kaybetmesiyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik şubatta yüzde 2,9 olurken, perakende satışlar yüzde 1,5 daralsa da tahminlerin üzerinde kaldı.

Gelişmelerin ardından kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 artışla 29.432 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,33 değer kazanarak 110,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,62 artarak 3.456 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,12 yükselerek 3.070 puan oldu.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,70 primle 49.838 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,94 kazançla 28.596 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Boluğur Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya borsaları yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:22:03. #1.15#
title