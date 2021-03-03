Asya borsaları yükseldi
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Asya borsaları yükseldi

03.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:44
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Avustralya'nın 2020 yılı 4. çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,1 ile beklentileri aşması ve emtia fiyatlarının görece sakin seyri sonrası alıcılı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Avustralya'nın 2020 yılı 4. çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,1 ile beklentileri aşması ve emtia fiyatlarının görece sakin seyri sonrası alıcılı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşı konusunda tedarik sorunları önemli ölçüde giderilirken, mutasyona bağlı, olası bir üçüncü dalganın toparlanmaya başlayan ekonomilerde tahribata neden olacağı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilaç üretim firması Merck & Co'nun hafta sonu acil kullanım onayı alan Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısını üretmesi için kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren Savunma Üretim Yasası'nı kullanacağı belirtildi.

Öte yandan, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,95 artarak 3.576 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 29.559 puan ve Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,82 artışla 6.818 puan oldu. Dolar/yen paritesi 0,08 primle 106,8 seviyesinde işlem görüyor.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,31 kazançla 50.953 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,65 primle 29.857 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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