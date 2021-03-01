Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Tahvil piyasalarında oynaklığın azalması ve ABD'de ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artarak 3.551 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 yükselişle 29.663 puan oldu. Dolar/yen paritesi yatay seyirle 106,6 seviyesinde işlem görüyor.

Avustralya Merkez Bankası'nın tahvil alımını hızlandırdığı haberi ile S&P ASX200 endeksi de yüzde 1,7 artışla 6.789 puana çıktı.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 kazançla 49.474 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 29.375 puanda seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi Japonya'da 51,4, Çin'de ise 50,9 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar