Asya borsaları yükseldi
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Asya borsaları yükseldi

15.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:56
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin ve Hong Kong piyasalarında resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, açık olan Asya borsalarında iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü.

Bugün Japonya'da açıklanan büyüme verilerine göre, ülkede 4. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3, yıllıklandırılmış bazda da yüzde 12,7 arttı. Ülke ekonomisi 2020 genelinde ise yüzde 4,8 daraldı.

Verilerin beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi yaklaşık 31 yılın ardından ilk kez 30.000 puanı aştı. Endeks, 30.092 puanı görmesinin ardından günü de bir önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 30.084 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 105,2 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artışla 52.130 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 primle 3.147 puandan kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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