Asya borsaları yükseldi
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Asya borsaları yükseldi

23.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:53
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında dün gözlenen satış ağırlıklı seyir, bugün yerini yükselişe bıraktı.

Asya borsalarında dün gözlenen satış ağırlıklı seyir, bugün yerini yükselişe bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik paketi eleştirmesi, konuya ilişkin belirsizlikleri artırsa da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlarının aşının etkinliğini azaltmayacağı yönündeki haberler piyasaları destekledi.

Noel tatili öncesi Asya borsalarında da tepki alımlarıyla yükseliş yaşanırken, Dünya Bankası da Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2 büyüyeceği, gelecek yıl bu oranın hızlanacağı öngörüsünde bulundu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.382 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselerek 2.760 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 26.525 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 103,4 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 46.275 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 26.293 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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