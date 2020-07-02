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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları yükseldi
02.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:09

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Temsilciler Meclisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı onayladı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 54 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de halen daha yeni vakaların görülmesi ve ABD-Çin ilişkilerinin daha da gerilmesine karşın, Kovid-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alınması piyasaları destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 artarak 3.089 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.1 artışla 22.146 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,5 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 35.843 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 primle 24.925 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 kazançla 2.135 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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