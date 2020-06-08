Asya borsaları yükseldi Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Bugün Japonya'da açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla verlerine göre, ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,2 daraldı. Beklentiler Japonya ekonomsinin ilk çeyrekte yüzde 2,1 küçüleceği yönündeydi.

Analistler, Japonya ekonomisinin iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdiğini belirterek, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik olağanüstü hal, evden çalışma ve iş yeri kapatmaları nedeniyle ikinci çeyrekte daha da sert daralacağı tahmininde bulundu.

Bu gelişmeye karşın yendeki düşüş ve artan küresel risk iştahının etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artarak günü 23.178 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 109,5 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.938 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 2.184 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 34.424 puanda, Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 24.733 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin'in Ulusal Halk Kongresinde kabul edilen Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'na tepkilerin devam ettiğini belirterek, son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Hong Konglulara çalışma vizesi verebileceklerini duyurduğunu anımsattı.

Çin'in ise İngiltere'nin yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya sığınma önerme ya da vatandaşlık verme yoluna gitmesi halinde, bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunduğunu belirten analistler, konuya ilişkin gelişmelerin gündemde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA