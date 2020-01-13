Asya borsaları yükseldi

13.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:00

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanması beklenirken, Irak ve İran'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, haftaya 3.090 puan seviyelerinden başlamasının ardından, günü yüzde 0,75 artarak 26 Nisan 2019'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 3.115,57 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,51 artışla 41.813,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,01 yükselişle 28.927,33 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,04 primle 2.229,26 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,16 değer kazanarak 109,6 seviyelerinde dengelendi.

Kaynak: AA