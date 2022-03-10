Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Rusya- Ukrayna savaşında artan diplomasiye yönelik iyimserlikle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, insani yardım konusunda iki ülke arasındaki diplomasi sürecinin pozitif ilerlemesi ateşkes müzakerelerine dair umutları artırdı.

Bu gelişmeye ek olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) petrol arzını destekleyeceği yönündeki açıklamaların ardından enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında gözlenen geri çekilme de pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,22 artışla 3.296 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,21 yükselişle 2.680 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,94 artarak 25.690 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 115,9 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,94 primle 55.710 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,12 kazançla 20.865 puanda seyrediyor.