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Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin belirsizliklerin kısmen de olsa ortadan kalkmasıyla pozitif seyreden küresel pay piyasalarında gözler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. ABD'de kasımda yüzde 6,8 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesi bekleniyor.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Çin'de yıllık enflasyon yüzde 1,5'e gerilerken, Japonya'da ödemeler dengesi 897 milyar yen fazla vererek beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,84 artışla 3.597 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,54 yükselişle 2.972 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla 7.439 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,92 yükselişle 28.766 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 115,37 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,48 primle 23.327 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,77 artışla 61.083 puanda bulunuyor.

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Altının gram fiyatı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

 Haftaya yükselişle başlayan dolar 13,83'ten işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan dolar 13,83'ten işlem görüyor

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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