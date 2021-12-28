Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışı varlık fiyatlarını baskılamaya devam etse de Noel ile yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcıların etkisiyle işlem hacimlerinin düştüğü pay piyasalarında pozitif görünüm korunuyor.

Çin'de bazı şehirlerde karantina uygulamasına gidilmesinin ardından birçok Asya ülkesinde de kısıtlamalar artırıldı. Avustralya'da günlük vaka sayısı ilk kez 10 binin üzerine çıkarken, Hong Kong'da aşılamanın okullarda da zorunlu olması gerektiğine yönelik görüş ağırlık kazanmaya başladı.

Öte yandan, Çinli firmaların yurt dışında halka arz olmaları için bazı ek düzenlemeler getirilmesi de günün öne çıkan haberler i arasında yer aldı. Bu gelişmelere karşın Çin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, genel olarak finansal risklerin kontrol edilebilir seviyede olduğu bildirildi.

Makroekonomi veri tarafında ise Japonya'da sanayi üretimi kasımda aylık yüzde 7,2 ve yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde geldi, işsizlik oranı ise yüzde 2,8'e çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,39 artarak 3.630 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,69 yükselerek 3.020 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla 29.069 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 114,8 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 57.859 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüşle 23.218 puanda bulunuyor. Avustralya borsasında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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