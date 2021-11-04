Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ), dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakması ve aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu ayın sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmasının ardından bugün Asya borsalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Öte yandan Çin Başbakanı Li Keqiang, büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişelerin arttığını belirterek, ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için önleyici adımlar ve politikalarda ince ayar yapılması gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 3.526 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 7.428 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.983 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 primle 29.794 puana çıkarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,22 üzerinde 114,24 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,30 yükselişle 25.092 puanda bulunuyor.

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