Asya borsaları, ticaret anlaşması detaylarındaki belirsizlikle geriledi

15.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:36

Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına dair detayların belirsizliği ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerini kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlerin ardından ikinci faz görüşmeler kapsamında ele alacağına dair haberler, tarifelerin en az 10 ay daha süreceğine işaret etti.

Bu durum, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ilk faz ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserliği azaltırken, detaylardaki belirsizlik pay piyasalarına negatif yansıdı.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,54 azalarak 3.090,04 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek günü 23.916,58 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyir izleyerek 109,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,60 azalışla 41.700,54 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,55 düşüşle 28.725,35 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,35 kayıpla 2.230,98 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA