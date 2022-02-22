Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasında artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde sert düşüş yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile Avrupa Birliği'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurmasının ardından küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Asya genelinde emlak şirketlerine yönelik kaygılar ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, emtia fiyatlarındaki yükseliş risk iştahındaki azalışı destekledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,96 azalışla 3.457 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 düşüşle 2.707 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,71 gerileyerek 26.450 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 114,8 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,62 düşüşle 56.748 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 kayıpla 23.518 puanda seyrediyor.