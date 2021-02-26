Asya borsaları sert düştü
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Asya borsaları sert düştü

26.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:04
Asya borsaları sert düştü

Asya borsaları, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hızlı yükselişin ardından oluşan panik satışlarıyla haftanın son işlem gününde sert düştü.

Asya borsaları, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hızlı yükselişin ardından oluşan panik satışlarıyla haftanın son işlem gününde sert düştü.

ABD'de enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankasının (Fed) tarihi düşük seviyelerde bulunan faizleri beklentilerden önce artıracağına ilişkin fiyatlamaların etkisiyle, tahvil piyasasından çıkışlar hızlandı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün hızlı yükselişini sürdürerek yüzde 1,60'ın üzerini görürken, bu durum karşısında oluşan panik havası küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına da taşındı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 azalarak 3.515 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8 gerileyerek 3.013 puan oldu.

Japonya'da beklentilerden iyi gelen sanayi üretimi verilerine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 4 değer kaybederek 28.966 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 106,2 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,3 azalışla 49.357 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,3 kayıpla 29.119 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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