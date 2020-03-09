Asya borsaları sert düştü Asya borsalarında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin artan endişelerin yanı sıra sert düşen petrol fiyatlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin artan endişelerin yanı sıra sert düşen petrol fiyatlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 30'un üzerinde değer kaybederek 31,1 dolarla Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, arz fazlasının artması riskinin fiyatlanmasının petrol fiyatlarında sert düşüşe neden olduğunu belirterek, bu gelişmenin Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteye etkilerine dair endişelerle birleşince Asya borsalarında yüzde 2'nin üzerinden değer kayıpları görüldüğünü söyledi.

Öte yandan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini geçerken, salgın nedeniyle 3 bin 831 kişinin öldüğü bildirildi.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,62 azalarak 2.954,63 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre, ülke ekonomisi 2019'un 4. çeyreğinde yüzde 1,8 daralarak beklentilerden kötü bir performans gösterdi. Veri sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,07 gerileyerek günü 19.698,76 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 1,6 değer kaybederek 102,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,2 azalışla 36.005,72 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 3,58 düşüşle 25.215,48 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,2 kayıpla 1.954,77 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA