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Asya borsaları satıcılı seyretti

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya pay piyasalarında artan enflasyon endişeleriyle satıcılı bir seyir izlendi.

Asya pay piyasalarında artan enflasyon endişeleriyle satıcılı bir seyir izlendi.

Çin piyasaları, bir hafta sürecek tatile girerken, tedarik zinciri ve enerji arzına ilişkin endişelerin Asya piyasalarında güçlü biçimde fiyatlandığı görülüyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, hafta başında başbakanlığı üstlenmesi beklenen Kişida Fumio hükümetinde, BoJ'un "agresif para politikalarını" koruyacağını söyledi.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre işsizlik oranı yüzde 2,8'e gerilerken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi PMI 51,5'e yükseldi.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,31 değer kaybıyla 28.771 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,62 azalışla 3.019 seviyesinden ve Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 2 düşüşle 7.185 puandan günü tamamladı.

Dolar/yen paritesi önceki kapanışa paralel 111,28 seviyesinden işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,66 düşüşle 59.322 puanda bulunuyor.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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