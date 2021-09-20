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Asya borsaları satıcılı seyretti

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Asya'da Çin, Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken açık olan piyasalarda düşüş eğilimi öne çıktı.

Bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çin'li Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken borçlara ilişkin belirsizlikler endişeleri artırırken, Çin'de devam eden regülasyon adımları da pay piyasalarını olumsuz etkiliyor.

Hong Kong'da işlem gören Evergrande hisselerinin değer kaybı bugün bir ara yüzde 19'a kadar ulaşırken, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 10,6 azalışla 2,27 Hong Kong dolarından işlem görüyor.

Hang Seng endeksi kapanışa yakın yüzde 3,31 düşüşle 24.094 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 58.954 puanda bulunuyor.

Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi ise günü yüzde 2,10 değer kaybıyla 7.248 puandan tamamladı.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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