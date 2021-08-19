Asya borsaları satıcılı seyretti
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Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsaları satıcılı seyretti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

Asya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları karşısında tedbirler genişletilmeye devam ederken, dün en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği ve 13 eyalette olağanüstü hal uygulanan Japonya'da, Başbakan Suga Yoşihide ülkenin en büyük iş lobisine "evden çalışın" çağrısı yaptı.

Bu gelişmelere ilave olarak parasal teşviklerin sonuna yaklaşıldığı beklentilerinin artması ile kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,57 azalışla 3.465 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,10 değer kaybıyla 27.281 puan oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,07 düşüşle 109,86 seviyelerinde bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,93 değer kaybıyla 3.097 puan oldu.

Hindistan borsasında tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,63 azalışla 25.185 puanda bulunuyor. Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,50 değer kaybıyla 7.464 puandan günü tamamladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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