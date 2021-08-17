Asya borsaları satıcılı seyretti
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Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsaları satıcılı seyretti
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılmaya devam ettiğini belirterek, uygulamaya alınan önlemlerin ekonomik toparlanmayı törpüleyebileceği endişesinin Asya piyasalarını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Japonya'da hükümet, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sonrası olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 7 eyaleti daha katma kararı aldı. Böylece OHAL uygulanan eyalet sayısı 13'e çıkan ülkede, Tokyo ve çevre eyaletleri ile güneydeki Osaka kenti ve Okinawa adasında ay sonu bitmesi planlanan OHAL süresi de 12 Eylül'e uzatıldı.

Öte yandan bugün Avustralya Merkez Bankasının ağustos ayı toplantısına ilişkin tutanaklar; salgının kötüleşmesi ve kısıtlamaların daha derin bir ekonomik gerileme tehdidi oluşturması durumunda bankanın harekete geçmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,00 azalarak 3.446 puan, dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,89 değer kaybıyla 3.143 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 27.424 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,10 düşüşle 109,17 seviyelerinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,86 azalarak 26.694 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,16 azalışla 55.286 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,94 değer kaybıyla 7.511 puandan günü tamamladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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