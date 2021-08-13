Asya borsaları satıcılı seyretti
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Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsaları satıcılı seyretti
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılmaya devam ettiğini kaydederek, uygulamaya alınan önlemlerin ekonomik toparlanmayı törpüleyebileceği endişesinin Asya piyasalarını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Çin'de devam eden regülasyon adımlarının da risk iştahını azaltan etkenler arasında olduğunu vurgulayan analistler, söz konusu duruma ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 azalarak 3.516 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,16 değer kaybıyla 3.171 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 27.977 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 110,29 seviyelerinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,57 azalarak 26.365 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 55.286 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,54 primle 7.628 puandan günü tamamladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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