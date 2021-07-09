Asya borsaları satıcılı seyretti
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Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsaları satıcılı seyretti
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginliklerle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Hisseleri Hong Kong borsasında işlem gören Çinli teknoloji şirketlerine regülasyonların artırılabileceği endişeleri satıcılı seyirde etkili oldu.

Çin'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 0,4 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Böylece ülkede yıllık enflasyon yüzde 1,3'ten 1,1'e geriledi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,04 altında 3.524 puandan tamamlarken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,93 azalışla 7.273 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,07 düşüşle 3.217 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 27.940 puana inerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 110,00 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,41 azalışla 52.351 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,84 yükselişle 27.381 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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