Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar, salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler ve açıklanan bazı şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasının, pay piyasalarında satıcılı seyrin güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 azalarak 3.498 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 değer kaybederek günü 3.069 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,5 düşüşle 28.197 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 104,33 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 düşüşle 46.870 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kaybıyla 28.645 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan