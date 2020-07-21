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Asya borsaları pozitif seyretti

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları pozitif seyretti
21.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:32

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı, AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmaları, ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmelerine başlaması küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.

ABD ve Çin arasında yaşanan jeopolitik gerilim pozitif havayı gölgelese de Asya borsaları bugün yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.320,89 puanla günü tamamladı. Japonya'da TÜFE, haziran ayında enerji fiyatlarındaki yavaş düşüşle negatif bölgeden çıkmasının etkisiyle sabit kaldı.

Çekirdek TÜFE, yüzde 0,1 düşüş beklentisine karşın, yıllık yüzde 0,1 artış gösterdi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla 22.884,22 puandan günü kapattı. Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 107,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 37.912,7 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,01 değer kazancıyla 25.562,39 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,39 primle 2.228,83 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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