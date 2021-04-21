Asya borsaları negatif seyretti

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, gelişmiş ülke borsalarındaki kar satışları, ABD ile Rusya arasındaki gerilim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün varyasyonlarına ilişkin endişelerin artmaya devam etmesi gibi başlıca nedenlerin küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu ifade etti.

ABD ve Avrupa pay piyasalarında dün etkili olan satış ağırlıklı seyrin, Asya borsalarıyla yeni güne de taşındığını bildiren analistler, pay piyasalarındaki yükseliş isteğinin güç kazanabilmesi için yatırımcıların küresel ölçekte yeni bir hikayeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Öte yandan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo, Osaka ve Hyogo bölgelerinde artan Kovid-19 vakalarına karşı valilerin bölgelerinde OHAL ilan edilmesine yönelik taleplerini ele aldıklarını ve hızlıca karar vereceklerini söyledi.

Bu gelişmeler ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı haberi sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,52 gerileyerek 3.171 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,03 değer kaybederek 28.508 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 düşüşle 108,06 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,73 kayıpla 28.614 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk