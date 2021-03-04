Asya borsaları negatif seyretti
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Asya borsaları negatif seyretti

04.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:38
Asya borsaları negatif seyretti

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hızlanan aşılama çalışmalarına karşın mutasyon riski ve devam eden enflasyon endişelerinin pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Pay piyasalarında tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,39'dan yükselişe geçerek tekrar yüzde 1,50 sınırına çıktı.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu gelişmeler ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin, başkent Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü halin 2 hafta uzatılması gerektiğini söylemesinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,13 azalışla 28.930 oldu. Dolar/yen paritesi 0,15 primle 107,1 seviyesinde işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,05 azalarak 3.503 puan ve Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,84 düşüşle 6.760 puan oldu.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,48 gerileyerek 51.200 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,15 değer kaybıyla 29.240 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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