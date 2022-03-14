Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, geçen hafta boyunca hakim olan yüksek oynaklık ve dalgalı seyir teması, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile yeni haftaya taşındı.

Rusya- Ukrayna savaşına dair endişeler ve artan enflasyonist baskılarla geçen hafta boyunca Asya borsalarında gözlenen karışık seyir, bugün de devam etti.

Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının, hızlı bir şekilde yükselmesinin ardından ülke içi önlemler artırılırken, bu durum pay piyasalarını baskıladı. Bölge genelinde teknoloji ve büyüme hisselerinde geçen haftaki kayıpların derinleşmeye devam etmesi de risk iştahının azalmasını destekleyen bir faktör olarak öne çıktı. Buna karşın, dolar/yen paritesinin 117,9 ile Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye tırmanması Japonya borsasını destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,6 azalışla 3.224 puan, Güney Kore'de Kopi endeksi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.646 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 25.308 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 117,8 seviyelerinden işlem görüyor.

Hong Kong borsasında, Çinli teknoloji devi Alibaba'nın hisselerinde yaşanan yüzde 9'u aşan düşüş öncülüğünde Hang Seng endeksi Haziran 2016'dan bu yana ilk kez 20.000 puanın altına indi. Kapanışa yakın Hang Seng endeksi yüzde 4,6 azalışla 19.600 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 primle 56.082 puanda seyrediyor.