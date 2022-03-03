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Asya borsaları karışık seyretti

AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, artan jeopolitik riskler ve para politikalarına yönelik verilen ılımlı mesajların ardından karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, artan jeopolitik riskler ve para politikalarına yönelik verilen ılımlı mesajların ardından karışık bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenmesi piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklaması pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle oynaklığın yüksek seyrettiği Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Söz konusu karışık seyirde, özellikle yükselen emtia fiyatları kaynaklı baskılar etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında ise şubatta hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 44,2'ye ve Çin'de 50,2'ye geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,09 azalarak 3.481 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,61 yükselerek 2.747 puan oldu.

Japonya'da Nikkie 225 endeksi yüzde 0,70 artışla 26.577 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 115,7 seviyelerine yükseldi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,29 primle 22.410 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,54 düşüşle 55.168 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Jerome Powell, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Haberler

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