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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) şahinleşen duruşu ve martta faiz artırımına gidebileceği beklentisi pay piyasalarında fiyatlanmayı sürdürürken, Fed'in ilk faiz artışına martta gideceğine ilişkin beklentiler de güçleniyor.

Para politikalarına ilişkin belirsizliklerle Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemlenirken, bölge ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve alınan tedbirler ekonomik toparlanma üzerindeki endişeleri artırıyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,73 düşüşle 3.567 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,02 artışla 2.927 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 7.390 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,27 düşüşle 23.682 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,90 azalışla 28.222 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 115,30 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,36 artışla 60.615 puanda bulunuyor.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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