Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında Omicron varyantının yayılımını sürdürmesi ve enflasyona dair endişelerle karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve bunun büyüme üzerindeki etkilerine dair endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun süreceğine dair görüş birliğinin bulunduğu bir ortamda ortaya çıkan yeni varyantın para politikaları üzerindeki etkisinin ne olacağı konusunda belirsizlikler güçlenirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana şahin açıklamalarına devam etmesi dikkati çekiyor.

Powell, dün ABD Temsilciler Meclisin'de yaptığı açıklamada, yüksek enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini ve "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini yinelerken, ABD'de ilk Omicron varyantının görülmesi risk algısını artırdı. Japonya'da da yeni varyanta ilk kez rastlanmasının ardından tedbirler artırılırken, ülke merkez bankasından Omicron'un ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde yarattığı risklere karşı temkinli hareket edecekleri açıklaması geldi.

Öte yandan Güney Kore'de de günlük koronavirüs vaka sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,09 azalarak 3.574 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,56 artarak 2.945 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,15 gerileyerek 7.225 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 27.753 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4'lük artışla 113,3 seviyesine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,84 kazançla 58.170 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,55 primle 23.789 puanda seyrediyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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