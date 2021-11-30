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Asya borsaları karışık seyretti

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin aşı üretici şirketlerden gelen açıklamaların belirsizliğin sürdüğüne işaret ettiğini ve bunun da risk algısını yükselttiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Senato'da yapacakları konuşmaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Powell'ın konuşmasında özellikle para politikasının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Açıklanan verilere göre Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1'e yükseldi. Japonya'da ise konut başlangıçları yüzde 10,4 artışla beklentileri geride bırakırken, sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 1,1 ile 3 ayın ardından ilk kez yükseliş kaydetti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.563 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,42 gerileyerek 2.839 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,22 değer kazanarak 7.255 puan oldu.

Nikkei 225 endeksi yüzde 1,63 düşüşle 27.821 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4'lük azalışla 113,20 seviyelerine indi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,27 artışla 57.402 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,80 gerilemeyle 23.419 puanda seyrediyor.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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