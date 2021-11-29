Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin endişeler devam etse de yeni haftanın açılışında iyimserliğin ön plana çıktığını ve pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, açıklamalarda para politikalarının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ise perakende satışlar yıllık yüzde 0,9 ve aylık yüzde 1,1 artarak beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.562 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,92 gerileyerek 2.909 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybederek 7.239 puan oldu.

Nikkei 225 endeksi yüzde 1,63 düşüşle 28.283 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,27'lik yükselişle 113,46 seviyelerine çıktı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,62 artışla 57.461 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,85 gerilemeyle 23.876 puanda seyrediyor.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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