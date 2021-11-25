Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, hafta başından bu yana hakim olan karışık seyir bugün de devam etti.

Başta Japonya olmak üzere Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken, artan enflasyon baskıları ile sıkılaşmaya giden merkez bankalarına Güney Kore de eklendi.

Beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e yükselten Güney Kore Merkez Bankası, söz konusu karara gerekçe olarak, "Küresel çapta enflasyonun beklenenden uzun süreceğine dair endişeler ve önde gelen ülkelerin para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişiklikler nedeniyle tahvil getirilerindeki oynaklığın artması ile doların güçlenmesi" gösterildi.

Öte yandan Japonya'da açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekimde yüzde 1 artışla beklentileri aşarken, öncü endeks 100,9'a yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.584 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 2.980 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,1 artarak 7.407 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 29.499 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi dün 115,5 ile Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 115,4 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,44 primle 58.569 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 24.753 puanda seyrediyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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