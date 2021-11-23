Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam ederken, Çin'de nispeten yavaş büyüme ve yükselen üretici fiyatları karşısında ülke merkez bankasının ekonominin toparlanmasına yardımcı olmak için olası gevşeme önlemleri sinyalini vermesi piyasalardaki satış baskısını sınırlıyor.

Tayvan üzerinden Çin ile ABD arasındaki gerginlik de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.589 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 2.997 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,8 yükselerek 7.411 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 58.744 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 24.680 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 114,7 seviyelerinde dengelendi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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