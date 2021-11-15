Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla perakende satışlar yüzde 4,9 ve sanayi üretimi yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Aynı dönemde, Japonya'da sanayi üretimi yüzde 2,3 ve kapasite kullanımı yüzde 7,3 geriledi.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasalara 1 trilyon yuan likidite sağlarken, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi öncesinde artan yeni tip koronavirüs vakalarının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesi pay piyasalarında dalgalanmalara neden oldu.

Bu arada Pekin'de kurulan, Çin ana karasındaki üçüncü menkul kıymetler borsası bugün işlemlere başladı. Çin'de giderek büyüyen teknoloji, internet ve hizmetler sektörlerindeki yenilik odaklı küçük ve orta ölçekli işletmelere yatırım sağlaması amaçlanan borsada 81 şirket işlem görmeye başladı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.533 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artarak 2.999 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 7.470 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 29.777 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 114 sınırının hemen altından işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 60.628 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 25.286 puanda seyrediyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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