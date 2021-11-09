Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, Asya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin bazı ülkelerde gevşetilmeye başlanmasına rağmen küresel ekonomiye ilişkin devam eden endişelerle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Japonya'da açıklanan verilere göre ödemeler dengesi eylülde 1 trilyon yen fazla vererek beklentilere paralel gerçekleşti.

Çin tarafında ise gayrimenkul sektöründe başlayan ve diğer sektörlere de yayılmasından endişe edilen borç problemleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, Kovid-19 salgınına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.507 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,08 yükselerek 2.962 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 7.434 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,75 azalışla 29.285 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,25 değer kaybederek 112,94 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,16 azalışla 60.450 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 24.812 puanda seyrediyor.

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