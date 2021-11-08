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Asya borsaları karışık seyretti

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ekim ayı toplantı tutanakları; üyelerin, enflasyonun ılımlı yükselerek hedefin gerisinde kalmaya devam etmesi ve ücret artışındaki zayıf seyir nedeniyle ultra gevşek para politikasının sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiğini ortaya koydu.

Çin tarafında ise gayrimenkul sektöründe başlayan ve diğer sektörlere de yayılımından endişe edilen borç problemleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.499 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalarak 2.960 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 7.452 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 29.507 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 113,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 60.704 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.746 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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