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Asya borsaları karışık seyretti

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Para politikası yapıcılarının enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajlarını yinelenmesi sonrası pay piyasalarında nispeten sakin bir seyir izlense de doğal gaz krizi ve tedarik sorunlarının varlığını sürdürmesi dengelenmeyi zorlaştıran unsurlar olarak öne çıkıyor.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı açıklamada, salgın kaynaklı süregelen risklere rağmen ülke ekonomisinin bir trend olarak toparlanmaya devam ettiğini, enflasyon trendinin de istikrara kavuştuğunu söyledi. Gerekirse daha fazla gevşek politikadan kaçınmayacaklarını vurgulayan Kuroda, "Ekonomi toparladıkça ve cep telefonu ücretlerinin düşmesinin etkileri azaldıkça enflasyonun da kademeli artmasını bekliyoruz." dedi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalarak günü 29.453 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi se yüzde 0,1 değer kaybederek 111,8 seviyelerinde dengelendi.

Dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören Çin'de Şanghay bileşik endeksi bugün yüzde 0,9 artışla 3.568 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 3.068 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 59.291 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 24.576 puanda seyrediyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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