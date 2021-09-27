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Asya borsaları karışık seyretti

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya'da artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizlikler pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirirken, ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görülüyor.

Çin hükümeti enerji kullanımı konusunda bazı eyaletlere uyarıda bulunurken, ekonomide devam eden regülasyon çalışmaları da belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

Çinli emlak devi Evergrande'ye ilişkin süreç ise belirsizliğini korurken, krizin diğer emlak şirketlerine de yayılabileceği endişeleri yatırımcıların odağına yerleşti. Öte yandan Evergrande'nin elektrikli araç üretim bölümünün tahvil ihracına onay verilmemesinin likiditeye ilişkin sıkıntıları daha da artırabileceği belirtiliyor.

Bugün açıklanan verilere göre ise Japonya'da öncü endeks 104,2'den 104,1'e geriledi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,84 değer kaybıyla 3.582 puandan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 0,57 artışla 7.384 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,27 artışla 3.133 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 azalışla 30.240 puana inerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa paralel 110,74 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,10 azalışla 60.174 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,07 düşüşle 24.175 puanda bulunuyor.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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