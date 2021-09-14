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Asya borsaları karışık seyretti

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin'in regülasyon adımları ve Evergrande Group'a ilişkin süreç Asya piyasalarının odağında yer almaya devam ediyor. Şirketin mali durumunun ortaya çıkarılması için müfettiş atanırken, şirket birçok kesim tarafından protestolarla karşı karşıya kalmış durumda.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ise, sanayi üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 11,6 artarken, kapasite kullanımı aylık bazda yüzde 3,4 geriledi.

Öte yandan Japonya hükümetindeki lider değişimi öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha güçlü mücadele edileceği beklentisiyle Nikkei 225 endeksi 1990'dan bu yana en yüksek seviye olan 30.805 puanı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kazancıyla 30.670 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 110,02 seviyelerinde bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,42 azalarak 3.662 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,67 yükselerek 3.148 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,35 artışla 58.380 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,58 düşüşle 25.402 puanda bulunuyor.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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