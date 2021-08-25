Asya borsaları karışık seyretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında iki gündür devam eden yükseliş eğilimi yerini karışık seyre bıraktı.

Asya borsalarında iki gündür devam eden yükseliş eğilimi yerini karışık seyre bıraktı.

Japonya'da Kovid-19 önlemleri genişletilerek 8 eyalet daha OHAL kapsamına alındı.

Analistler, dünya genelinde karışık seyreden makro ekonomik verilerin genişleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağı beklentisinin küresel pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, Asya'da artmaya devam eden yeni tip koronaviüs (Kovid-19) vakalarının ise alımları törpülediğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,74 artışla 3.540 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 yükselişle 3.146 puan ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,38 kazançla 7.531 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 azalarak 27.724 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 109,78 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,17 primle 56.056 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,28 azalışla 25.656 puanda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Davut Güloğlu Merve Boluğur
Spor Ali Koç Muslera Gervinho Ozan Tufan Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Asya borsaları karışık seyretti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:01:34. #1.15#

title