Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış tedirginlikleri gündemde tutarken, pay piyasalarındaki karışık seyrin de sürdüğü görülüyor. Çinli regülatörlerin eğitim ve teknoloji sektörüne getirdiği sıkı düzenlemelerin yanı sıra ABD ile Çin arasında artan gerilim piyasalardaki dengelenme çabasını zorlaştırıyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 azalarak 3.413 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 gerileyerek 25.533 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 27.970 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 110,1 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın yıllık yüzde 5,9 artarak beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 3.235 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,5 primle 7.4314 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi ise 52.862 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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