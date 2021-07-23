Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken, hafta boyunca kararsız bir tablonun öne çıktığı pay piyasalarında bugün de karışık bir seyrin hakim olduğu görüldü.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 azalarak 3.550 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artarak 3.254 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 52.982 puanda, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 7.394 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 düşüşle 27.349 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 110,4 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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